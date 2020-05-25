Беги, парень. Беги! (런 보이 런)
2020-05-25
#Новости шоу-бизнеса l 2020-05-25
Режиссер: О Вон Чжэ
Жанр: драма
В ролях: Чан Дон Юн, Со Бёк Чун
Премьера: 28 мая 2020 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет.
Подающий большие надежды атлет То Вон получает серьёзную травму, после чего переводится в другую школу. Там он встречает своего друга детства Чин Су, который очень сильно изменился за это время. Вскоре два приятеля оказываются втянуты в неприятную историю. Смогут ли они найти выход из сложившейся ситуации?
2020-05-25
2020-05-25 16:30:01
2020-05-25 14:25:21
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