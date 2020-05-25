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Беги, парень. Беги! (런 보이 런)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-05-25


Режиссер: О Вон Чжэ

Жанр: драма

В ролях: Чан Дон Юн, Со Бёк Чун

Премьера: 28 мая 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет.


Подающий большие надежды атлет То Вон получает серьёзную травму, после чего переводится в другую школу. Там он встречает своего друга детства Чин Су, который очень сильно изменился за это время. Вскоре два приятеля оказываются втянуты в неприятную историю. Смогут ли они найти выход из сложившейся ситуации?

Беги, парень. Беги! (런 보이 런)
Беги, парень. Беги! (런 보이 런)
Беги, парень. Беги! (런 보이 런)
Беги, парень. Беги! (런 보이 런)
Беги, парень. Беги! (런 보이 런)
Беги, парень. Беги! (런 보이 런)
Беги, парень. Беги! (런 보이 런)
Беги, парень. Беги! (런 보이 런)
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