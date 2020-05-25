Беги, парень. Беги! (런 보이 런)





Режиссер: О Вон Чжэ

Жанр: драма

В ролях: Чан Дон Юн, Со Бёк Чун

Премьера: 28 мая 2020 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет.





Подающий большие надежды атлет То Вон получает серьёзную травму, после чего переводится в другую школу. Там он встречает своего друга детства Чин Су, который очень сильно изменился за это время. Вскоре два приятеля оказываются втянуты в неприятную историю. Смогут ли они найти выход из сложившейся ситуации?