Беги, парень. Беги! (런 보이 런)
2020-05-25
#Информация об исполнителях l 2020-05-25
Дата рождения: 23 ноября 1996 г.
Рост: 170 см
Дебют:Take The Wheel, 2019
Светлана Юдина, больше известная под сценическим псевдонимомLANA (라나) родилась 23 ноября 1996 года в гор. Поронайск Сахалинской области. Проживает в Корее с 2014 года. До этого обучалась в Российской академии художеств в Москве. По приезду в Корею проходила обучение в столичном университете Сонгюнгван. Светлана дебютировала 27 июня 2019 года, представив сингл Take The Wheel. 16 декабрятого же года состоялся релиз второй песни Make It Real.Параллельно с творческой деятельностью Светлана принимает активное участие в съёмках ряда развлекательных передач телеканаловKBS, JTBCиMBC.
2020-05-25
2020-05-25 16:30:01
2020-05-25 14:25:21
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >