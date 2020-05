ⓒ Lana_official Fanpage

Дата рождения: 23 ноября 1996 г.

Рост: 170 см

Дебют:Take The Wheel, 2019





Светлана Юдина, больше известная под сценическим псевдонимомLANA (라나) родилась 23 ноября 1996 года в гор. Поронайск Сахалинской области. Проживает в Корее с 2014 года. До этого обучалась в Российской академии художеств в Москве. По приезду в Корею проходила обучение в столичном университете Сонгюнгван. Светлана дебютировала 27 июня 2019 года, представив сингл Take The Wheel. 16 декабрятого же года состоялся релиз второй песни Make It Real.Параллельно с творческой деятельностью Светлана принимает активное участие в съёмках ряда развлекательных передач телеканаловKBS, JTBCиMBC.