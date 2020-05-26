Корабль «Победа» (승리호)





2092 год. Все пространство вокруг Земли захламлено мусором от останков космических станций, осколков ракет и прочей ерундой. Мусор стал единственной ценной вещью в будущем и универсальным денежным средством. Экипаж корабля «Победа» занимается нелегальным сбором мусора, чтобы продать его и заработать много денег. Однажды они находят странного робота, а после этого они попадают в крайне опасную ситуацию со сделкой, которая может принести им настоящее богатство…