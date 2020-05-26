Компания Lululab - разработчик средств по уходу за кожей на основе искусственного интеллекта

ⓒ lululab Inc.

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Компания Lululab (룰루랩), которую мы собираемся представить сегодня, внедряет искусственный интеллект в косметические процедуры. У микрофона генеральный директор компании г-н Чхве Ён Чжун.





Lululab образована в рамках программы помощи стартапам C-Lab, инициированной компанией Samsung Electronics. Стартап в сфере технологий красоты появился как проект Samsung в январе 2016 года, а в мае 2017 года стал самостоятельной компанией. Слово «lulu» обозначает кого-то или что-то замечательное или выдающееся, а Lululab означает лабораторию, которая создаёт что-то замечательное. В Корее люди используют это слово, когда они счастливы или взволнованы. Название компании отражает нашу надежду на разработку полезных продуктов, которые помогут правильно ухаживать за кожей, становясь красивыми и счастливыми.





Основатель Lululab г-н Чхве Ён Чжун учился в США, где специализировался в области биоинженерии в Корнéллском университете и проводил исследования в области генома ДНК в Гарвардском университете. Как известно, кожа человека отражает состояние его здоровья, но существует мало способов предсказать проблемы с кожей лица или точно определить, насколько серьёзными являются существующие проблемы. После того, как в 2014 году г-н Чхве Ён Чжун пришёл в Samsung Electronics, он подал заявку на участие в программе по развитию венчурного бизнеса C-Lab с идеей сбора данных о коже. Через некоторое время он представил LUMINI - первое решение для анализа кожи на основе искусственного интеллекта.





ⓒ lululab Inc.

LUMINI – это портативное устройство, работающее с помощью специальной программы. Один клик заставляет устройство генерировать три источника света для фиксации изображения лица. Это занимает три секунды. Изображение в течение десяти секунд передаётся на облачный сервер, который анализирует состояние кожи в семи различных категориях. Основываясь на результатах, ингредиентах косметических продуктов и погодных условиях, LUMINI рекомендует косметические средства, подходящие для кожи конкретного человека. Это так называемый трёхступенчатый уход за кожей на основе искусственного интеллекта.





В отличие от большинства существовавших ранее устройств для анализа состояния кожи, LUMINI от Lululab может сканировать и анализировать кожу бесконтактно. Секрет этого удивительного решения - алгоритм обработки изображений и искусственный интеллект Разработанный компанией алгоритм сочетается с аппаратным обеспечением, оснащённым камерой, датчиком расстояния и оптическим модулем. На первом этапе LUMINI автоматически распознаёт лицо, даже если камера делает снимок на расстоянии 20 сантиметров от него. Затем он быстро определяет проблемы с кожей. На последнем этапе он анализирует данные и изменения в окружающей среде, чтобы рекомендовать продукты, которые могут наилучшим образом удовлетворить потребности по уходу за кожей. Весь процесс занимает десять секунд. LUMINI появился на рынке в прошлом году. Но даже до коммерческого запуска он получил высокие оценки на всемирно известных мероприятиях, чтобы получить признание в областях красоты, дизайна и технологий. В этом году будет выпущено устройство для домашнего использования, которое позволит диагностировать состояние кожи в любой момент.





Рынок диагностических устройств состояния кожи расширяется. Многие используют светодиодные маски для лица и гальванические устройства для воздействия на кожу. LUMINI предназначены для всех, у кого есть проблемы с кожей. Наш новый продукт LUMINI Home предназначен для индивидуального ухода за кожей. Например, светодиодная маска излучает красный или синий свет в течение десяти минут при нажатии кнопки. Но для людей с большими порами или угрями LUMINI Home может автоматически отрегулировать настройку для получения синего света в течение пяти минут, красного света в течение двух минут и фиолетового света в течение трёх минут. Проще говоря, у вас дома появится «умный» инструмент, который помогает легко ухаживать за кожей. Одним словом, это ваш «умный» помощник в вопросах красоты.





Продукция компания Lululab помогает улучшить качество жизни людей. Конечно, важно жить долго, но не менее важно оставаться здоровым. Основная цель компании - разработать решение, которое поможет прогнозировать внутренние заболевания с помощью заболеваний кожи. Это будет способствовать укреплению здоровья и благополучия человечества.