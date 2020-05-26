Технологическая война между США и Китаем и южнокорейская индустрия полупроводников

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Конфликт между США и Китаем в торгово-экономической области продолжается. Он ещё больше обострился после того, как правительство США ввело новые санкции в отношении китайского технологического гиганта Huawei. Директор Института экономики США и Китая г-н Чо Ён Чхан расскажет о том, как технологическая война между США и Китаем может повлиять на южнокорейскую индустрию полупроводников.





15 мая министерство торговли США объявило, что иностранные производители микросхем, которые используют американское оборудование и программное обеспечение, не могут поставлять свою продукцию китайской компании Huawei без разрешения американского правительства. Ожидается, что этот шаг нанесёт серьёзный удар по китайской электронной промышленности, поскольку большинство мировых производителей полупроводников используют американские технологии. Компании Huawei могут поставляться чипы памяти, поскольку ограничение в основном касается системных полупроводников. Huawei разработала полупроводники самостоятельно, но их производит тайваньская компания TSMC, которая объявила о прекращении приёма заказов от Huawei. Теперь Китаю будет гораздо сложнее достичь амбициозной цели - стать мировым центром производства полупроводников.





Итак, наряду с расширяющимся конфликтом между США и Китаем, связанным с пандемией COVID-19, Вашингтон оказывает дополнительное давление на Пекин. Сначала Вашингтон запретил поставки Китаю полупроводников, изготовленных американскими компаниями. Теперь ограничения введены и в отношении производителей за пределами США.





Компания Huawei для Китая – это символ будущего и стремления оказывать бóльшее влияние на мировую экономику. Сеть связи пятого поколения 5G позиционируется как основа мобильной связи следующего поколения, способная быстро обрабатывать огромное количество данных. 5G крайне важна для плавной активации будущих механизмов роста, таких как интеллектуальные фабрики, беспилотные автомобили и контент виртуальной реальности. Huawei является лидером в производстве сетевого оборудования 5G. На основе Huawei Китай надеется доминировать в глобальной технологической экосистеме в 21-м веке. США стараются держать китайскую технологическую компанию под контролем из-за конкуренции за международные стандарты 5G, а также за доминирование в глобальной цифровой индустрии.





За последние 30 лет компания Huawei проложила более полутора тысяч коммуникационных сетей более чем в 170 странах, чтобы обеспечить услугами связи около трёх миллиардов человек по всему миру. Являясь лидером в области технологий, она расширяет своё присутствие на мировом рынке 5G. Huawei представляет собой серьёзную проблему для США в борьбе за технологическую гегемонию. Действия Вашингтона в отношении Huawei неизбежно скажутся на тайваньском производителе TSMC и американских фирмах, таких как Intel и Qualcomm, которые производят полупроводники за пределами США и поставляют их Huawei. А что ожидает южнокорейскую индустрию полупроводников?





Действия США касаются главным образом системных полупроводников, поэтому они вряд ли серьёзно угрожают южнокорейским производителям чипов памяти Samsung Electronics и SK Hynix. Тем не менее, это плохая новость для Samsung Electronics, которая поставила перед собой цель стать к 2030 году лидером производства чипов памяти, опередив TSMC. США могут попросить Samsung расширить производство на своих заводах в США и присоединиться к санкциям в отношении Huawei. Между тем, отечественные производители чипов памяти и деталей для смартфонов находятся в состоянии боевой готовности, поскольку они столкнутся с трудностями при получении заказов от Huawei, если китайская компания сократит производство. Нельзя исключать возможности сокращения заказов от Apple, если Китай объявит бойкот американскому производителю.





Samsung Electronics и SK hynix – главные производители чипов памяти в Республике Корея. Huawei, с одной стороны, является их основным конкурентом в производстве смартфонов, а с другой - крупным импортёром комплектующих, ежегодно закупая чипы памяти более чем на 8 млрд долларов. Южнокорейские поставщики неизбежно столкнутся с сокращением продаж, если экспорт их комплектующих для Huawei уменьшится. По данным исследовательской компании IHS Markit, в прошлом году Huawei заняла первое место на мировом рынке коммуникационного оборудования 5G. Компания Ericsson из Швеции заняла второе место, а Samsung Electronics - третье. Если Huawei уйдёт с первого места в результате американских санкций, Samsung может расширить своё присутствие на рынке. Huawei является вторым по величине производителем смартфонов в мире после Samsung Electronics. Трудности, с которыми столкнётся Huawei, также могут побудить Samsung усилить присутствие на рынке. Конечно, Китай готовится к контрмерам. Неоднократные санкции со стороны Вашингтона побуждают его развивать свою полупроводниковую промышленность. Южнокорейским производителям тоже придётся перестраиваться.





Южнокорейские компании должны использовать конфликт между США и Китаем как новую возможность. В эпоху после COVID-19 цифровая индустрия, удалённый бизнес, интеллектуальная экономика и контенты с использованием виртуальной реальности будут быстро расширяться. Начнёт выпускаться бытовая техника с множеством новых функций. Продукты, связанные с Четвертой промышленной революцией, будут нуждаться в высокопроизводительной динамической памяти с произвольным доступом DRAM. Это может стать отличной возможностью для отечественных производителей полупроводников.





В условиях конфликта между США и Китаем южнокорейские производители продолжают инвестиции в производство. Борьба двух сверхдержав за технологическую гегемонию может дать отечественной экономике новые возможности.