Новые произведения режиссера Пон Чжун Хо скоро появятся на экранах телевизоров

Сближаясь с Севером: Знаменитости в КНДР
2020-05-28
# Новости шоу-бизнеса l 2020-05-27
Многие продолжают интересоваться произведениями режиссера Пон Чжун Хо. Скоро на экранах телевизоров можно будет увидеть сериалы, снятые по сюжету фильмов южнокорейского режиссера. Так, 31 мая на американском телеканале TNT выходит премьера показа сериала «Сквозь снег» (설국열차). Также на телеканале HBO выйдет сериал «Паразиты». Между тем, южнокорейская эстрада возвращается к ретро стилю - трот. Без преувеличения можно сказать, что этот жанр всегда был народным и песни определенного периода отражают тогдашние реалии. О подробностях мы расскажем в очередном выпуске рубрики «Новости шоу-бизнеса».
2020-05-28
2020-05-27
2020-05-27 16:52:21
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