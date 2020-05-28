Майский цикл передач «Корейские сказки» Выпуск 4 Повесть о зайце

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Давным-давно в море жил Дракон - владыка всех южных вод. Однажды он заболел, да так сильно, что уже готовился умирать. Слуги принесли ему лучшие лекарства подводного царства и привели лучших лекарей, но ничто и никто не могло вылечить его недуг. Однажды подводный дворец накрыло облако, из которого появился небожитель в длинном одеянии и с бородой до пояса. Представившись и осмотрев Дракона, он сказал, что эту болезнь можно вылечить лишь одним способом – если Дракон съест печень зайца из горных лесов.









- Так что, не найдётся слуги, который поймает зайца для своего повелителя? – обратился в очередной раз к своим слугам Дракон.

- Я приведу зайца, - тихо промолвила Черепаха.





“아, 나는 이렇게 죽는가보다. 이 재미난 세상을 하직해야 하다니 어찌하면 좋을꼬”





그러던 어느 날, 신선이 나타났습니다.





“저는 하늘에 사는 신선인데, 용왕님께 깊은 병이 생겼다는 소식을 듣고 찾아왔습니다”





“아이고~ 신선님. 제발 저 좀 살려주십시오”





“딱 한가지 방법이 있기는 한데....”





“그게 뭡니까? 제가 살 수 있는 그 딱 한가지 방법이?”





“산속에 사는 토끼의 간을 구해서 먹으면 병을 고칠 수 있습니다”





“토끼의 간이요? 토끼라~ 토끼가 도대체 뭡니까?”





“토끼로 말할 것 같으면,

두 귀는 쫑긋쫑긋, 두 눈은 동글동글.

허리는 늘씬늘씬, 꼬리는 뭉특뭉특하게 생긴 동물입니다”









Черепаху, которая прежде жила изгоем, провожали всем подводным дворцом. Даже сам Дракон вышел её проводить. Взяв с собой рисунок зайца, оставленный небожителем, Черепаха отправилась в людской мир.









- Простите, а не вы ли известный господин Заяц? – радостно обратилась к Зайцу Черепаха. - Я Черепаха, слуга Дракона – владыки южных морей. Я пришла к вам, так как слышала, что вы живёте в горах. Всегда мечтала встретиться с вами хотя бы раз в жизни. Теперь, при встрече, я вот-вот расплачусь.

- Я много где бывал в этом мире и видел много живых существ, но таких странных на вид, как вы, вижу впервые, - ответил на это Заяц.





“세상에~ 나는 용궁이 세상의 전부인줄 알았는데 이런 곳이 있네~

정말 좋구나, 좋아. 내가 이런 구경을 다 할줄이야~”

자라는 난생처음 보는 경치에 한참동안 눈길을 빼앗겼습니다.





“아참, 내가 이럴때가 아니지~ 빨리 토끼를 잡아서 용궁으로 돌아가야지~

근데 어딜가야 토끼를 만날 수 있으려나”