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2020-05-27
#Мелодии Кореи l 2020-05-27
Буддизм проник в Корею более 1600 лет назад и за это время оказал широкое влияние не только на повседневную жизнь корейцев, но и на самые различные аспекты корейской культуры, в том числе и на шаманство. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с буддийской музыкой, которая выдержала испытание временем и продолжает исполняться и в 21 веке.
Выпуск 465. Буддийская музыка
* Песня «Ёмбуль тодыри» – Ким Ён Ги, Ким Хи Сон (вокал), Сон Ый Син (скрипка хэгым)
* Буддийская песня помпхэ «Коёнсан» – Монах Сонам (вокал)
* Шаманская песня «Чэсоккори» – Чон Бён Хун (вокал)
2020-05-27
2020-05-25
2020-05-28 16:03:28
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