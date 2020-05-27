



Буддизм проник в Корею более 1600 лет назад и за это время оказал широкое влияние не только на повседневную жизнь корейцев, но и на самые различные аспекты корейской культуры, в том числе и на шаманство. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с буддийской музыкой, которая выдержала испытание временем и продолжает исполняться и в 21 веке.





Выпуск 465. Буддийская музыка

* Песня «Ёмбуль тодыри» – Ким Ён Ги, Ким Хи Сон (вокал), Сон Ый Син (скрипка хэгым)

* Буддийская песня помпхэ «Коёнсан» – Монах Сонам (вокал)

* Шаманская песня «Чэсоккори» – Чон Бён Хун (вокал)