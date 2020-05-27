Последние события на Корейском полуострове: Лидер КНДР заявляет об усилении ядерного сдерживания

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын провёл заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи. Как сообщило 24 мая агентство ЦТАК, оно было посвящено обсуждению «насущных требований по дальнейшему укреплению сил национальной обороны и предотвращению войны средствами внутренней и внешней политики». Сообщается, что в ходе заседания была предложена политика усиления ядерного сдерживания при условии использования стратегических сил «лишь в случае крайней необходимости». Точная дата заседания в сообщении не указана, но, скорее всего, оно состоялось 23 мая, поскольку северокорейские СМИ обычно сообщают о деятельности Ким Чон Ына на следующий день после события. Ситуацию комментирует политический обозреватель Ким Хон Гук.