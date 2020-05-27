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Сближаясь с Севером: Знаменитости в КНДР

#Сближаясь с Севером l 2020-05-28

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

Многие люди в молодые годы вешают на стены в своих комнатах плакаты с изображениями любимых певцов, актёров или актрис. Звёзды эстрады и кинематографа часто являются примерами для подражания. В Северной Корее тоже есть популярные певцы и кинозвёзды. О том, как они живут, мы поговорим с госпожой Кан Ми Чжин, бывшей гражданкой КНДР, которая работает в интернет-издании Daily NK.

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