Сближаясь с Севером: Знаменитости в КНДР

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Многие люди в молодые годы вешают на стены в своих комнатах плакаты с изображениями любимых певцов, актёров или актрис. Звёзды эстрады и кинематографа часто являются примерами для подражания. В Северной Корее тоже есть популярные певцы и кинозвёзды. О том, как они живут, мы поговорим с госпожой Кан Ми Чжин, бывшей гражданкой КНДР, которая работает в интернет-издании Daily NK.