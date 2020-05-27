Ёчжу: «невидимая земля», доступная оку мудрости. Часть3

В дорогу

Ёчжу: «невидимая земля», доступная оку мудрости ч. 3





Из Сеула в Ёчжу вели две главные дороги: одна шла на север от реки Ханган*, а другая на юг.





Северная дорога появилась ещё в период Трёх государств (57 г. до н.э. — 668 г.). Она соединяла реку Намханган с близлежащими уездными центрами и храмами в их окрестностях. Из горной крепости Пхасасон открывается великолепный вид. Оттуда виден мост Ипхотэгё, а вдали видна горная цепь Тхэбэксанмэк. Когда стоишь здесь, перестаёшь задаваться вопросами, почему здесь построили крепость и почему Когурё, Пэкче и Силла упорно бились за эту землю.





На развилке этой дороги раньше стоял храм Кодальса. Даже сейчас, когда храм заброшен, поражает обширность его территории: в эпоху Корё она простиралась на 30 ли (≈ 12 км) во все стороны. Тогда в храме жили сотни монахов. Это говорит о том, что Кодальса был в фаворе у королевской семьи Корё и получал от неё щедрую помощь. Некоторые учёные полагают, что это и привело к его упадку: когда на смену Корё пришёл конфуцианский Чосон, эта поддержка прекратилась.





На бывшей храмовой земле по-прежнему стоят великолепные произведения буддийского искусства — каменные ступы и пагоды. Однако здешние пагоды интересны не только своей красотой: возведённые в соответствии с принципом «пибо», они получали энергию от земли, чтобы защищать и прославлять королевскую власть.





Но сейчас, когда стоишь на месте бывшего храма, сколько бы ни крутил головой, рассматривая горные склоны слева и справа от себя, трудно найти следы былого величия Кодальса. Вот только когда бродишь по холмам за руинами храма, слушая шум холодного ветра, в душе вместо разброда и пустоты ощущаешь приятное тепло. Наверное, оно идёт от земли — живой и полной жизни.

Южная дорога из Сеула в Ёчжу составляет часть дорожной сети, раскинувшейся от столицы до города Пусана во времена династии Чосон. По этой дороге король Сэчжон Великий ездил на охоту и посещать в Ёчжу дом родственников по материнской линии. По ней же после его смерти в Ёчжу ездили другие короли, дабы поклониться могиле самого Сэчжона. Могилу короля Сэчжона изначально находившуюся в Кванчжу, позднее перенесли в Ёчжу, поскольку специалисты по фэншую определили, что там была наилучшая земля для захоронений.





Прекрасный вид на Ханган сверху открывается из павильона Ёнвольлу, стоящего на берегу реки к юго-востоку от могилы короля Сэчжона. Отсюда можно окинуть взглядом весь центр Ёчжу, вытянувшийся на запад по берегу реки Намханган, а если повернуть голову на север, то видно, что за рекой, словно на картине, стоят горы схожей высоты. Где-то среди них есть и гора Хемоксан. «Хемок» — буддийский термин, означающий «око мудрости». В «Сутре Совершенного Пробуждения» говорится о необходимости сделать «ясным наше око мудрости» и «очистить зерцало нашего ума». Как бы высоко я ни забрался, моя душа и разум не осознают этой высоты. Должно быть, мне ещё далеко до обретения ясного и чистого «ока мудрости».





1 Мост Ипхо-тэгё 2 Мир керамики Ёчжу 3 Лодочная переправа «хванпхо-тотпэ» 4 Дом, где родилась императрица Мёнсон-хванху

Ким Хак Сун поэт, литературный критик

Ан Хон Бом фотограф





Полный текст статьи «Ёчжу: «невидимая земля», доступная оку мудрости»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.