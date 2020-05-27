Банк Кореи прогнозирует отрицательный рост экономики

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Банк Кореи понизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) РК до минус 0,2%, что на 2,3% ниже февральского прогноза. Такое решение было представлено 28 мая в отчёте Банка Кореи об экономических прогнозах. Вместе с тем прогноз роста экономики в следующем году был повышен с 2,4% до 3,1%. Это объясняется возможным улучшением ситуации с пандемией COVID-19, а также эффектом низкой базы. Выступая на пресс-конференции, управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль отметил, что по благоприятному сценарию рост реального ВВП может достичь небольшого положительного значения, а по неблагоприятному сценарию уровень роста может упасть ниже, чем минус 0,2%.

Ущерб от COVID-19 очевиден уже сейчас. В первом квартале этого года рост экономики составил минус 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Это самый низкий показатель за последние 11 лет и 3 месяца начиная с четвёртого квартала 2008 года, когда во время мирового финансового кризиса был зафиксирован рост минус 3,3%. Во втором квартале ситуация не улучшилась. Так, в апреле объём экспорта РК снизился более чем на 24% по сравнению с апрелем прошлого года, а в первой половине мая падение экспорта превысило 20%. Резкое сокращение объёмов экспорта напрямую отражается на уровне роста отечественной экономики.