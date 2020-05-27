Эффект от выплаты единовременных чрезвычайных пособий

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За период с 4 по 26 мая общая сумма единовременных чрезвычайных выплат превысила 13 трлн 128 млрд 100 млн вон (10 млрд 592 млн долларов). За это время выплаты получили 96% домохозяйств. Такие данные предоставило министерство административного управления и безопасности РК. Эффект от выплаты пособий можно заметить уже сейчас. С 3 февраля министерство малого, среднего и венчурного бизнеса РК еженедельно отслеживает объём товарооборота 300 представителей малого бизнеса и 220 рынков.

Согласно данным министерства, за семнадцатую неделю мониторинга уровень снижения товарооборота сократился примерно на 40% среди рынков и на 45,3% среди представителей малого бизнеса, то есть на 12 и 6% соответственно по сравнению с предыдущей неделей. Наибольшее снижение товарооборота было зафиксировано 6 апреля, когда показатель составил 69,2%. Замедление темпов падения товарооборота зафиксировано во всех регионах РК за исключением г. Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, отметили в министерстве. Наибольший положительный эффект ощутили на себе торговые точки, предлагающие сельскохозяйственную, животноводческую и рыболовную продукции, а также предприятия общепита. Положительные перемены обусловлены выплатой чрезвычайных единовременных пособий и выдачей соответствующих сертификатов, считают в министерстве.

Вместе с тем, 26 мая Банк Кореи опубликовал результаты исследования о тенденциях потребительского спроса в мае этого года. Согласно этим данным, индекс потребительских настроений жителей РК вырос до 77,6 пункта, то есть на 6,8 пункта по сравнению с апрелем. Специалисты Банка Кореи связывают положительные тенденции с замедлением распространения вируса COVID-19, ослаблением режима социального дистанцирования, возобновлением экономической активности населения и выплатой чрезвычайных пособий. Несмотря на это, индекс потребительских настроений по-прежнему находится примерно на уровне октября 2008 года. Говорить о полном восстановлении потребительской активности пока рано.