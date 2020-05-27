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26 мая министерство по делам воссоединения РК представило поправки в Закон о межкорейских обменах, которые подразумевают упрощение процедуры налаживания контактов с представителями Севера и поддержку проектов межкорейского сотрудничества на уровне региональных администраций. Правительство намерено собрать мнения общественности, после чего поправки будут представлены в Национальное собрание до конца этого года.

Основная суть поправок сводится к тому, что теперь достаточно лишь подать заявление на имя министра по делам воссоединения РК, чтобы контакт с представителями Севера считался легитимным. Из действующего закона, в частности, будет удалено положение об отказе в установлении контактов, что было возможно раньше уже после подачи заявления в министерство, если контакт с жителями КНДР впоследствии был сочтён рискованным для безопасности страны или общественного благосостояния. Кроме того, были смягчены критерии для уведомления министерства об уже состоявшемся контакте. Если раньше закон допускал лишь «неизбежные причины, обозначенные указом президента», то теперь допускаются «случаи, когда предварительное уведомление было признано невозможным». При этом уведомлению постфактум подлежат лишь контакты с целью развития межкорейского сотрудничества. Другими словами, если во время зарубежной поездки член разделённой семьи или беженец с Севера случайно встретил жителя КНДР и вступил с ним в контакт ради поддержания отношений с родственниками с Севера, то об этом министерство по делам воссоединения можно не уведомлять.

Кроме того, поправки позволяют региональным администрациям самостоятельно инициировать проекты межкорейского сотрудничества. Раньше представители регионов могли сотрудничать с Севером лишь через специальные или посреднические организации. Обмен товарами с Севером будет возможен с ведома министерства по делам воссоединения. Уведомление таможенных органов получать не нужно, поскольку такие сделки будут расцениваться как внутренние. Поправки предусматривают возможности для открытия на Севере офисов южнокорейских фирм и организаций, различную поддержку для торговых компаний с образцовыми результатами. Кроме того, министерство предусмотрело ряд мер для поддержки предприятий, понёсших ущерб, если на какой-либо проект межкорейского сотрудничества был наложен запрет или ограничение.