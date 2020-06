Обзор творчества пианиста Ким Гван Мина

ⓒ KBS

Пятая рубрика мая посвящена виртуозу рояля и композитору Ким Гван Мину (김광민). Это очень известный в Корее музыкант, исполняющий музыку в различных жанрах, таких как джаз, классическая музыка и нью-эйдж. Многие называют Ким Гван Мина гением, говоря о его несравненном музыкальном таланте. Музыкант родился 22 февраля 1960 года. В начале 80-х он выступал в составе музыкальных групп, исполнявших песни в жанре прогрессивного рока, и даже завоевал «бронзу» на конкурсе студенческой песни телерадиокомпании MBC.

Ким Гван Мин на протяжение вот уже тридцати лет радует любителей фортепианной музыки. Он принимал участие в записи альбомов известных корейских исполнителей, таких как Ким Мин Ги (김민기), Ян Хи Ын (양희은), Чо Дон Чжин (조동진), «Тыльгукхва» (들국화), Ли Чжок (이적) и Сон Си Гён (성시경). За всю свою карьеру он успел выпустить шесть музыкальных альбомов, каждый из которых заслуживает пристального внимания. Рубрику открыло музыкальное произведение из его первой работы «Письмо с планеты Земля» (지구에서 온 편지). Ким Гван Мин написал его в память близкого друга, легендарного корейского автора-исполнителя песен Ю Чжэ Ха (유재하), погибшего в результате транспортной аварии в 1987 году.

Ким Гван Мин выпустил первый альбом в 1991 году, по возвращении в Корею из-за границы, где провёл долгих шесть лет. Отмечу, что музыкант получил степень бакалавра в знаменитом музыкальном колледже Бёркли. Далее последовала учёба в консерватории Новой Англии, старейшем музыкальном учебном заведении США, где он получил степень магистра. Спустя три года после возвращения на родину выходит второй альбом Ким Гван Мина, получивший название Shadow Of The Moon. В него вошло много замечательных музыкальных произведений, среди которых хотелось бы отметить композицию Goodbye Again или «До нашей следующей встречи». Из названия можно догадаться о её грустном характере, навевающем грусть и тоску. Она подходит для прослушивания одиноким вечером, сидя у камина и вспоминая дорогих нам людей, которые находятся вдалеке от нас. Это вторая композиция рубрики этой недели. Далее в эфире прозвучало ещё одно произведение Ким Гван Мина - «По дороге домой» (Homeland Eternal / 집으로 돌아가는 길에).

Одним из самых главных произведений в творчестве Ким Гван Мина можно назвать композицию «Даже если мы вдалеке друг от друга» (지금은 우리가 멀리 있을지라도). Оно занимает особое место в творчестве музыканта. Дело в том, что в возрасте 25 лет он потерял родителей, которые погибли в результате транспортной аварии. Слушая это произведение, каждый из нас сможет найти в ней что-то для себя: тоску и переживания о прошлой любви, друзьям и другим дорогим нам людям. Следом в эфире прозвучали две композиции «Даже если мы вдалеке друг от друга» и «Утро» (Morning).

В завершение рубрики стоит отметить, что Ким Гван Мин – один из немногих корейских музыкантов, заслуживших народную любовь. Очень радует то, что в последнее время общественность вновь обратила внимание на творчество этого музыканта. Сейчас Ким Гван Мин преподаёт в женском университете Тондок, совмещая преподавательскую и творческую деятельности. Три года назад вышел его шестой музыкальный альбом «Ты и я» (너와 나). В завершение рубрики прозвучало музыкальное произведение Ким Гван Мина «Дорога в школу» (학교 가는 길).