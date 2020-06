TWICE возвращается с новым мини-альбомом

Гёрл-группа TWICE (트와이스) вернулась после долгого перерыва. Релиз девятого по счёту мини-альбома группы состоялся в понедельник, 1 июня. Новая работа получила название MORE & MORE (모어 앤드 모어), слова и музыку к песне написал продюсер JYP Entertainment Пак Чин Ён (박진영). Одноимённый заглавный трек посвящён теме любви и раскрывает чувства влюблённых, которые со временем становятся только сильнее и глубже. Начиная с 11 мая, проводился предварительный заказ нового альбома TWICE. Количество заявок превысило 500 тыс., - сообщили в JYP Entertainment. Добавим, что с 1 июня на платформе TikTok проводится танцевальный челлендж (#moreandmoretwice), приуроченный к выходу мини-альбома.