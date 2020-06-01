Певица Ли Сон Хи завершила работу над новым альбомом

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Певица Ли Сон Хи (이선희) завершила работу над новым студийным альбомом. В условиях пандемии COVID-19 его релиз состоится 15 июня, несколько позже, чем планировалось, - сообщили в продюсерском агентстве Hook Entertainment. Ли Сон Хи завершила работу над альбомом несмотря на кризис в личной жизни. В этом году она развелась со вторым мужем после 14 лет брака. Известно лишь, что супруги много времени проводили отдельно друг от друга по причине частых командировок за рубеж мужа певицы.