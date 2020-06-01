Певица Ли Сон Хи завершила работу над новым альбомом

Lim Young-woong
2020-06-01
Певица Ли Сон Хи (이선희) завершила работу над новым студийным альбомом. В условиях пандемии COVID-19 его релиз состоится 15 июня, несколько позже, чем планировалось, - сообщили в продюсерском агентстве Hook Entertainment. Ли Сон Хи завершила работу над альбомом несмотря на кризис в личной жизни. В этом году она развелась со вторым мужем после 14 лет брака. Известно лишь, что супруги много времени проводили отдельно друг от друга по причине частых командировок за рубеж мужа певицы.
2020-06-01
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