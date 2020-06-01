Новая песня от гёрл-группы MOMOLAND





Гёрл-группа MOMOLAND (모모랜드) в четверг, 28 мая, выпустила сингл-альбом под названием Tiki Taka. Расслабляющая мелодия в сочетании с простыми словами песни подходит как для взрослых, так и детей. Ранее, в апреле 2019 года, состоялся релиз песни «Пананачхачха» (바나나차차) из детского мультфильма «Ппороро» (뽀로로), за что группа получила большую популярность среди детей и по праву может носить гордое звание «ютхонрён» (유통령), «президент для детей дошкольного возроста». На сегодняшний день видеоклип к песне на платформе YouTube посмотрели более 140 млн пользователей.