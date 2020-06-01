Режиссёр Пон Чжун Хо и актёр Сон Ган Хо примут участие в кинофестивале We Are One

Lim Young-woong
2020-06-01
Южнокорейские режиссёр Пон Чжун Хо (봉준호) и актёр Сон Ган Хо (송강호) примут участие в онлайн-кинофестивале We Are One. Мероприятие продлится в течение десяти дней, начиная с 29 мая. Его показ состоится при помощи платформы YouTube. В нём примут участие кинокартины из 35 стран мира, включая 31 полнометражный и 27 короткометражных фильмов. Любители кино смогут не только прикоснуться к искусству, но и совершить небольшое пожертвование для борьбы с последствиями COVID-19.
2020-06-01
2020-05-31
2020-06-01
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