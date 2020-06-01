Борьба за мой путь (13) 어떻게 알았어?

Диалог недели

고동만 (Ко Дон Ман)： 야, 계란죽.

Эй, вот рисовая каша с яйцом.

최애라 (Чхве Э Ра)： 뭐?

Что?

고동만 (Ко Дон Ман)： 너 이 시간에 아빠 만나러 갔다 온 거면

엄마 생겨서 갔다 온 거겠네?

Если ты в это время встречалась с отцом,

значит ты нашла маму.

최애라 (Чхве Э Ра)： 너 어떻게 알았어?

Как ты узнал?

고동만 (Ко Дон Ман)： 난 너에 대해 모르는 게 없어. 23년 내내.

Я о тебе все знаю. За все 23 года.





Фраза недели

어떻게 알았어?

[Оттокхэ арассо]

Как ты узнал?





Грамматика

어떻게 알았어? 어떻게 – это слово «как»? Далее идет глагол 알다 «знать, быть в курсе» в форме прошедшего времени, разговорной речи 알았어. 알았어 можно перевести как «узнал». Все вместе получается 어떻게 알았어? «Как ты узнал?»





Внимание

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи

어떻게 알았어요? 어떻게 아셨어요?

☞ в форме официально-вежливого стиля речи

어떻게 아셨습니까?





Как переводится на корейский русское слово «день»? Часть 1

(Ответ на вопрос от Бориса Мазурова)





☞ 날 : чисто корейское слово «день», сочетается с исконно корейскими словами, прилагательными.

Примеры: 어린이날 «день детей»; 다음날 «следующий день»; 좋은 날 «хороший день»





☞ 일 (日) : слово «день» китайского происхождения, используется вместе со словами китайского происхождения или для обозначения числа (день месяца).

Примеры: 생일 (生日) «день рождения»; 휴일 (休日) «выходной день»; 5월 28일 «28 мая»



