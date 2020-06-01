Борьба за мой путь (13) 어떻게 알았어?

Lim Young-woong
2020-06-01
#Говорим как герои сериалов l 2020-05-31
Диалог недели
고동만 (Ко Дон Ман)： 야, 계란죽.
Эй, вот рисовая каша с яйцом.
최애라 (Чхве Э Ра)： 뭐?
Что?
고동만 (Ко Дон Ман)： 너 이 시간에 아빠 만나러 갔다 온 거면
엄마 생겨서 갔다 온 거겠네?
Если ты в это время встречалась с отцом,
значит ты нашла маму.
최애라 (Чхве Э Ра)： 너 어떻게 알았어?
Как ты узнал?
고동만 (Ко Дон Ман)： 난 너에 대해 모르는 게 없어. 23년 내내.
Я о тебе все знаю. За все 23 года.
Фраза недели
어떻게 알았어?
[Оттокхэ арассо]
Как ты узнал?
Грамматика
어떻게 알았어? 어떻게 – это слово «как»? Далее идет глагол 알다 «знать, быть в курсе» в форме прошедшего времени, разговорной речи 알았어. 알았어 можно перевести как «узнал». Все вместе получается 어떻게 알았어? «Как ты узнал?»
Внимание
☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи
어떻게 알았어요? 어떻게 아셨어요?
☞ в форме официально-вежливого стиля речи
어떻게 아셨습니까?
Как переводится на корейский русское слово «день»? Часть 1
(Ответ на вопрос от Бориса Мазурова)
☞ 날 : чисто корейское слово «день», сочетается с исконно корейскими словами, прилагательными.
Примеры: 어린이날 «день детей»; 다음날 «следующий день»; 좋은 날 «хороший день»
☞ 일 (日) : слово «день» китайского происхождения, используется вместе со словами китайского происхождения или для обозначения числа (день месяца).
Примеры: 생일 (生日) «день рождения»; 휴일 (休日) «выходной день»; 5월 28일 «28 мая»
2020-06-01
2020-05-31
2020-06-01
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