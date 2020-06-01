Бейсболистка (야구소녀)

Lim Young-woong
2020-06-01
#Новости шоу-бизнеса l 2020-06-01
Режиссер: Чхве Юн Тхэ
Жанр: драма
В ролях: Ли Чжу Ён, Ли Чжун Хёк, Ём Хе Ран
Премьера: 16 мая 2020 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 12 лет.
Чу Су Ин - единственная девушка в бейсбольной команде старшей школы. Она бросает мяч со скоростью 134 км/ч и в этом ей нет равных. По окончании старшей школы она собирается продолжить спортивную карьеру, но уже в профессиональной лиге. К сожалению, она не может осуществить свою мечту, поскольку никто не хочет брать девушку в команду. Несмотря на советы родителей и друзей, она Су Ин продолжает идти к заветной цели.
2020-06-01
2020-05-31
2020-06-01
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