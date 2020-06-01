Дата рождения: 16 июня 1991 г.

Рост: 182 см

Вес: 67 кг

Дебют: Сингл-альбом «Не люблю» (미워요) 2016 г.





Им Ён Ун родился 16 июня 1991 года в городе Пхочхон провинции Кёнгидо. Детские и юные годы провёл в родном городе. Активно занимался футболом и боевыми искусствами. Затем поступил в университет Кёнбук, где изучал исполнительское искусство.Молодой человек изначально планировал стать исполнителем баллад, однако не смог реализоваться себя в данном жанре. Позднее он принял участие в одном из городских конкурсов песен, в котором исполнил песню в стиле трот «Возраст – не главное» (내나이가어때서). После этого он сосредоточил своё внимание на данном песенном жанре.Им Ён Ун дебютировал в 2016 году с сингл-альбомом«Не люблю» (미워요). В этом же году принял участие в конкурсе песен телеканалаKBS. Получил широкую известность благодаря победе в музыкальной передаче телеканалаTVChosun«Мистер трот».