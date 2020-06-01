Компания Evezary – производитель постельного белья

ⓒ evezary

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомим вас с компанией Evezary (이브자리), которая занимает первую позицию на отечественном рынке постельного белья. У микрофона г-н Чи Чхоль Гю, начальник отдела стратегического планирования компании.





Компания Evezary основана в 1976 году. Ей уже 44 года, и она больше похожа на кооператив, объединяющий более тысячи бизнесменов, которые управляют филиалами. Более половины магазинов, принадлежащих компании, работают не менее десяти лет. Некоторые магазины существуют на протяжении трёх поколений как семейный бизнес. Компания Evezary собрала мелких продавцов постельного белья на традиционных рынках и открыла магазины, расположенные в удобных местах. Специальная стратегия способствовала повышению их уровня, и они способны удовлетворить потребности покупателей. Компания впервые предложила установить молнию на корейский традиционный наматрасник.





Основатель компании Evezary г-н Ко Чхун Хон (고춘홍) изучал архитектуру в университете Ханьяндэ. Он задавался вопросом, как объединить искусство и технологию для создания красивого постельного белья. В 1976 году он основал компанию под названием «Ккот сасым» (꽃사슴). Переименованная в 1986 году в Evezary, она стала крупнейшим в стране производителем домашнего текстиля. В то время большинство корейцев покупали постельные принадлежности в небольших лавках на традиционных рынках, но Evezary создала сеть магазинов под одним брендом. Жизнь корейцев стала после этого намного проще. Известно, что корейцы издавна спали на тонком матрасе, который расстилали на полу. Благодаря традиционной системе подогрева пола ондоль, зимой на полу спать тепло. Наматрасники пришивали прямо к матрасам, поэтому перед стиркой их приходилось буквально отрывать, а чистые пришивать обратно. Чтобы устранить это неудобство, компания предложила потребителям наматрасник на молнии. Креативный продукт оказался успешным.





Компания Evezary была первой во многом. В 2003 году она открыла первый в отрасли исследовательский центр постельного белья и дизайна. Он начал заниматься разработкой функциональных наматрасников, представив новые виды продукции, созданные в сотрудничестве с ведущими дизайнерами. Компания зарегистрировала товарный знак и ежегодно подавала заявки на патенты. Благодаря этим усилиям, Evezary в течение семи лет подряд удерживает лидирующие позиции по узнаваемости бренда в области домашней моды, значительно опережая своих конкурентов.





Компания инвестирует значительные средства в исследования и разработки в области текстиля, материалов, эргономики и дизайна, чтобы создать более приятную и комфортную среду для сна. Она оформила ряд патентов в области текстиля и обработки природных материалов. Компания разработала экологически чистые продукты. Она 14 лет подряд занимает первое место в категории экологически чистых постельных принадлежностей.





Компания Evezary разработала для своей продукции экологически чистые материалы, получив в 2007 году сертификат Green-Star. Как социальное предприятие, которое стремится выполнять свои обязательства по защите окружающей среды, Evezary старается соответствовать всем основным экологическим стандартам. Благодаря этим усилиям и решениям, направленным на развитие культуры здорового сна, Evezary зарекомендовала себя как самый любимый бренд постельных принадлежностей в стране. Прошлой весной компания впервые в отрасли начала шить постельное бельё из ткани с добавлением волокон конопли. Натуральный материал полюбился потребителям за его превосходные антибактериальные и дезодорирующие свойства.





В этом году компания расширила ассортимент экологически чистых материалов. Ткань модал, изготовленная из пульпы бука с добавлением конопли, богатой клетчаткой, белками и жирными кислотами, обладает противораковыми свойствами. Новая ткань не только регулирует влажность и тепло, но и борется с бактериями и выводит токсины. В 2014 году компания запустила новую программу.





ⓒ evezary

Опираясь на опыт, накопленный за три десятилетия, компания Evezary запустила бренд Sleep & Sleep, создающий индивидуальную среду для сна. В настоящее время существует около 200 центров Sleep & Sleep, где профессиональные координаторы сна с государственными сертификатами предлагают наилучшие продукты. По данным Национальной корпорации медицинского страхования, в 2019 году лечение в связи с нарушениями сна получили 630 тысяч человек. С ростом числа людей, испытывающих проблемы со сном, Sleep & Sleep играет ведущую роль в оказании им помощи. Мы разработали 97 различных типов подушек, 25 типов наволочек и другие виды функционального постельного белья, адаптированного для каждого пользователя индивидуально.





Компания Evezary достигла больших успехов, но она не намерена останавливаться на достигнутом. Она модернизирует центры Sleep & Sleep, создаёт новые технологии для сна и активно осваивает мировой рынок. Являясь ведущим производителем постельных принадлежностей премиум-класса, компания постоянно обновляет ассортимент продукции, чтобы помочь потребителям по всему миру наслаждаться здоровым сном.