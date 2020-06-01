Перспективные экспортные рынки в эпоху после COVID-19

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За первые 20 дней мая южнокорейский экспорт сократился более чем на 20% в годовом исчислении. Причиной являются экономические последствия пандемии COVID-19. В этой связи необходимо подумать о перспективных рынках в эпоху после пандемии. Ситуацию анализирует старший научный сотрудник Института международной торговли при Корейской торговой ассоциации г-н Сон Чхан У.





Южнокорейский экспорт составил в апреле 36,5 млрд долларов, сократившись на 25% в годовом исчислении. Резкое сокращение экспорта связано с глобальным экономическим спадом и сокращением объёма торговли, вызванным вспышкой COVID-19. Международный валютный фонд и Всемирная торговая организация уже спрогнозировали ухудшение ситуации в мировой экономике и торговле. Этот прогноз касается и Республики Корея. Для стимулирования экспорта необходимо срочно изучить стратегические экспортные рынки и подготовить перспективные экспортные товары.





28 мая Банк Кореи предсказал, что отечественная экономика может сократиться в этом году на 0,2%. Это подтверждает, насколько разрушительными являются экономические последствия пандемии COVID-19. Сокращение экспорта привело в апреле к первому за более чем 8 лет торговому дефициту. Аналитики прогнозируют, что в мае экспорт сократится на 22,5% по сравнению с прошлым годом. В качестве возможного решения проблемы эксперты называют HOUSE.





Глобальная пандемия привела к изменениям в структуре потребления. Перемены обнаружены в пяти областях, таких как здравоохранение, онлайн-услуги, бесконтактные услуги, интеллектуальная структура и домашняя экономика. HOUSE - это аббревиатура из начальных букв названий этих пяти областей. Меры стимулирования, предпринимаемые правительствами стран мира, в основном касаются систем здравоохранения, расширения интеллектуальной структуры и автоматизации делопроизводства. Анализ ключевых слов при поиске на портале Google показывает, что в марте и апреле во всём мире чаще всего искали такие слова как карантин, здравоохранение, медицинская помощь, домашний досуг и бесконтактные услуги. В качестве глобальных потребительских тенденций крупные зарубежные исследовательские институты и медиа-агентства отмечают рост потребления товаров личной гигиены, рост спроса на услуги, связанные с уходом за детьми и домашними животными, умной работой и бесконтактным общением. Это показывает, что ситуация с COVID-19 изменила образ жизни людей, создав новые потребительские тенденции.





В феврале и марте, когда COVID-19 распространился по всему миру, в Республике Корея отмечен значительный рост экспорта бытовой техники, предметов первой необходимости и продуктов питания. Рынки образования и ухода за детьми также значительно выросли, поскольку многие люди работали дома, а школы работали в удалённом режиме. Эксперты говорят, что после ослабления пандемии необходимо активно выходить на новые рынки, а перспективные экспортные товары могут варьироваться в зависимости от региона.





После начала распространения COVID-19 рынок бесконтактных услуг в США расширяется, благодаря росту онлайн-заказов и расширению доставки продуктов питания. Крупные розничные сети, в том числе Walmart, расширяют услугу доставки продуктов, а число пользователей приложений доставки еды, таких как Uber Eats, неуклонно растёт. Всё больше людей предпочитают заниматься спортом дома. Использование программ тренировок на дому Beachbody увеличилось более чем на 79% по сравнению с прошлым годом. Гантели, коврики для йоги и велотренажёры остаются в списке самых популярных слов в поиске Google и Amazon. В сегменте бытовой техники вырос спрос на товары для домашнего офиса. В 80 ведущих компаниях электронной коммерции в США продажи компьютеров выросли на 40 процентов по сравнению с периодом до вспышки COVID-19.





Южнокорейский экспорт в США составил в прошлом году 73 млрд 300 млн долларов. Это 13,5% общей суммы экспорта. А как обстоят дела с экспортом в Китай?





Китай решил инвестировать в производство, чтобы компенсировать экономические последствия от пандемии COVID-19. 4 марта Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК объявил о предстоящих инвестициях в семь перспективных областей - сети 5G, средства передачи сверхвысокого напряжения, внутригородские железнодорожные системы, станции зарядки электромобилей, центры обработки данных, искусственный интеллект и промышленный интернет. Соответственно, Республика Корея может расширять экспорт информационно-коммуникационных технологий. Всё больше китайцев проводят время дома после школы или работы. Эта тенденция привлекает внимание к рынкам развлекательного и образовательного контента. Используя местных онлайн-знаменитостей, известных на китайском языке, Республика Корея могла бы продавать образовательные продукты и сопутствующие товары, такие как игровые книги, игрушки и товары для популярных персонажей.





В период пандемии COVID-19 Китай проявляет интерес к телемедицине. Ожидается, что рынок товаров медицинского назначения будет расти. Европейцы, скорее всего, будут покупать кухонную технику и товары для животных, в то время как в Индии ожидается рост спроса на медицинские и гигиенические товары, а также личное информационно-коммуникационное оборудование. На Ближнем Востоке перспективными экспортными рынками могут стать транспортная и строительная отрасли. Эффективную экспортную стратегию необходимо разрабатывать уже сегодня.