По ту сторону горы (저산너머)





Этот полудокументальный фильм рассказывает о ранних годах жизни первого в истории Южной Кореи кардинала Ким Су Хвана, внесшего огромный вклад в развитие гуманитарной мысли в стране, а также являвшегося представителем Кореи в Священном Синоде при Папе Римском. Фильм пропитан мыслями о жизни, религии, человечности и доброте, которых нам всем так не хватает в нашей повседневной жизни.