По ту сторону горы (저산너머)

Lim Young-woong
2020-06-01
#Пять минут о кино l 2020-06-02
Этот полудокументальный фильм рассказывает о ранних годах жизни первого в истории Южной Кореи кардинала Ким Су Хвана, внесшего огромный вклад в развитие гуманитарной мысли в стране, а также являвшегося представителем Кореи в Священном Синоде при Папе Римском. Фильм пропитан мыслями о жизни, религии, человечности и доброте, которых нам всем так не хватает в нашей повседневной жизни.
2020-06-01
2020-06-01
2020-06-01
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