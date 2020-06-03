Актерская чета Ли Дон Гона и Чо Юн Хи: развод спустя 3 года брака

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Конец мая этого года оказался богат на события, и, к сожалению, события эти совсем не радостные. О своем разводе объявили сразу три корейские знаменитости: актеры Ли Дон Гон и Чо Юн Хи решили пойти разными путями спустя три года совместной жизни. Также именитая певица Ли Сон Хи поделилась, что в начале этого разошлась со своим супругом спустя 14 лет брака, а пережить разрыв ей помогает работа над долгожданным 16-ым альбомом. Подробности – в очередном выпуске рубрики «Новости шоу-бизнеса» от 3 июня!