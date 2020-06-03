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Чи Ён казалось, что она идёт по ровной тропинке посреди леса с хорошо продуманным ландшафтом. Возможность ходить здесь и везти перед собой тележку на колёсах – это явно маленькое утешение и одновременно благословение для жителей города. Абсолютное изобилие, в котором не было места слову «нужда», ощущалось здесь всем телом.





늦은 밤, 한산한 도로 위로 차들이 거침없이 내달리고 있다.

지영은 마트로 가는 중이다.

밤 외출이 절실해지는 때가 올것이라는 사실을 예견한 듯,

지영이 이사 온 후 마트 영업시간은 차츰 연장되었다.





이 대형 용광로 같은 소비도시는

수요만 있다면 하루를 25시간으로 늘려 공급할 수도 있을 것이다









Рассказ «Вы любите шопинг»? писательницы Пхё Мён Хи был опубликован в 2011 году. В первой сцене произведения главная героиня по имени Чи Ён поздно вечером идёт в продуктовый магазин. Началось всё с того, что однажды она взяла чужую корзину в магазине из-за нехватки времени.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Сначала Чи Ён взяла чужую продуктовую корзину, просто чтобы сэкономить время, но вскоре это вошло у неё в привычку. Такие покупки позволяли ей будто пожить чьей-то жизнью. Соблазн побыть в ситуации, в которой она сама быть не может, позволял ей восполнять недостаток в своей жизни.









Хозяин этой корзины точно относился к ценителям своего одиночества. Чи Ён вытащила продукты, будто подобранные по меню: вино Бордо, сыр Камамбер, тёмный шоколад с 70-процентным содержанием полифенолов, средиземноморские маслины. Все продукты без исключения были отмечены знаком экологической чистоты. Похоже, эта корзина принадлежала тому же человеку, что и в прошлый раз. Скорее всего, это разборчивая и дотошная девушка тридцати с небольшим лет, обладающая достаточной экономической независимостью, чтобы настойчиво проявлять свои оригинальные вкусовые пристрастия.





지난 1년의 일들이 지영의 뇌리에서

파노라마처럼 스쳤다.

장바구니를 매개로 한 이웃 순례였다고나 할까.





거의 매번 지영은 다른 바구니를 택했다.

그로써 식단은 주기적으로 바뀌었다.

그것은 한동안 지영의 일상에서 빼놓을 수 없는 낙이었다.

누군가의 식사에 초대받은 것 같았다.

초대한 사람은 신혼부부이거나 단란한 4인 가족 가정이거나

삼대가 한 집에 사는 대가족 가정이기도 했다.

때로는 쓸쓸한 독거노인의 집일 때도 있었다.





낯선 곳으로의 여행이었다.

그마저 없었다면 메마르고 지루한 일상이었을 것이다.









Писательница Пхё Мён Хи родилась в 1965 году в г. Тэгу. Её литературный дебют состоялся в 2001 году после публикации рассказа «Вечерний вид». Лауреат IV литературного конкурса журнала «Творчество и критика» 2001 года в категории «Молодой писатель».