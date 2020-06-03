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Песни о дереве

#Мелодии Кореи l 2020-06-03

Мелодии Кореи


Во времена, когда в Корее не было ни электричества, ни топлива, дрова служили единственным источником тепла. Тогда была популярна профессия дровосека, которая освобождала людей от необходимости ходить глубоко в лес за дровами. Подробнее о значимости дерева для корейцев вы сможете узнать из нашего выпуска, а также познакомиться с песнями, в которых поётся о деревьях. 


Выпуск 466. Песни о дереве

* Песня дровосеков «Осаён» – Син Ый Гын (вокал)

* Песня «Пёнгансве тхарён» – Ли Ын Гван (вокал)

* Песня «Наму тхарён» – Пак И Соп (вокал)

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