



Во времена, когда в Корее не было ни электричества, ни топлива, дрова служили единственным источником тепла. Тогда была популярна профессия дровосека, которая освобождала людей от необходимости ходить глубоко в лес за дровами. Подробнее о значимости дерева для корейцев вы сможете узнать из нашего выпуска, а также познакомиться с песнями, в которых поётся о деревьях.





Выпуск 466. Песни о дереве

* Песня дровосеков «Осаён» – Син Ый Гын (вокал)

* Песня «Пёнгансве тхарён» – Ли Ын Гван (вокал)

* Песня «Наму тхарён» – Пак И Соп (вокал)