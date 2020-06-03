Поправки в Закон о межкорейских обменах

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Сеул намерен пересмотреть закон, регулирующий межкорейские обмены, чтобы дать возможность южнокорейцам сотрудничать с соотечественниками на Севере, не запрашивая разрешения у правительства. В этом случае межкорейские проекты можно будет реализовывать на местном уровне. Сегодня любые контакты с Севером возможны лишь с разрешения министерства по делам воссоединения. Ситуацию комментирует политический обозреватель Чхве Ён Иль.