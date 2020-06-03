Сближаясь с Севером: Курение в КНДР

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Сегодня во всём мире идёт борьба с курением. В Республике Корея курить можно только в специально отведённых местах, а в общественных зданиях, включая учреждения культуры, спортивные сооружения, кафе и рестораны, курение запрещено. Курение запрещено в парках, на многих улицах и в жилых комплексах. А какова ситуация в Северной Корее? Сегодня мы поговорим об этом с госпожой Кан Ми Чжин, бывшей гражданкой КНДР, которая живёт в Сеуле и работает в интернет-издании Daily NK.