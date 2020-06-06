РК возобновила процедуру спора с Японией в ВТО

ⓒYONHAP News

РК возобновит процедуру спора с Токио во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу японских экспортных ограничений. Данное решение принято 2 июня правительством страны. В конце прошлого года Сеул приостановил процедуру в качестве жеста доброй воли, чтобы добиться прорыва в торговом споре, вызванном ограничением на экспорт в РК трёх видов сырья для микроэлектронной промышленности - фторированных полиимидов, фторида водорода и фоторезистов. Кроме того, в августе прошлого года Япония исключила РК из списка приоритетных торговых партнёров. Сеул расценивает эти действия как ответ на решение суда, согласно которому японские фирмы должны выплатить компенсации жертвам принудительного труда во время японского колониального правления в Корее. В ответ РК сделала аналогичный шаг в отношении Японии. Помимо исключения Японии из списка приоритетных торговых партнёров РК инициировала процедуру спора в ВТО, а также не стала продлевать двустороннее соглашение о защите конфиденциальной информации в военной сфере. Однако 22 ноября прошло года представители обеих стран всё же сели за стол переговоров, что положило начало двустороннему диалогу и временному прекращению процедуры спора в ВТО.

В ходе переговоров Япония разъяснила, что причинами для ужесточения процедуры экспорта в РК послужили несколько факторов: прекращение двустороннего политического диалога, недостаточный контроль со стороны РК при экспорте стратегических материалов и нехватка южнокорейских профессиональных кадров для контроля экспорта. Позже правительство РК заявило, что по всем трём пунктам были предприняты меры, направленные на устранение претензий. Тем не менее, Япония не изменила свою позицию. В середине мая Сеул направил в Токио письмо, в котором потребовал официального ответа до конца мая. В министерстве промышленности, торговли и энергетики сообщили, что ответ от Японии был получен, но он отличался от ожиданий. Конкретное содержание ответа японской стороны не приводилось.

По мнению некоторых экспертов, разбирательство в ВТО – последняя мера, которую может предпринять Сеул, поскольку двусторонние переговоры не приводят к желаемым результатам. Однако и у этого способа есть свои недостатки. Во-первых, процедура разбирательства займёт много времени – скорее всего, несколько лет. Кроме того, сама структура ВТО сейчас претерпевает серьёзные трудности в связи с тем, что США блокируют назначение новых арбитров апелляционного органа ВТО. И всё же возобновление торгового спора поможет Сеулу оказать давление на Токио, тем более что японские предприятия из сфер, в которых были наложены запреты, продолжают нести огромные потери.