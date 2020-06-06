Кабинет министров РК принял третий дополнительный бюджет

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Проект третьего дополнительного бюджета в размере 35,5 трлн вон или 29 млрд долларов был принят 3 июня в ходе внеочередного заседания кабинета министров. Это шестой бюджет за время нахождения у власти президента Мун Чжэ Ина и самый большой масштабный в истории государства. Кроме того, это первый за последние 48 лет в истории РК случай, когда в течение одного года принимаются три дополнительных бюджета. С учётом их объёма, общая сумма средств, предусмотренных пакетом мер правительства по борьбе с COVID-19 и стабилизации экономики, составляет 270 трлн вон, что равняется 14% ожидаемого объёма внутреннего производства. Треть бюджета будет сформирована за счёт перераспределения расходов и различных государственных фондов, а остальная часть будет покрыта путём выпуска государственных облигаций.

Как пояснил вице-премьер по вопросам экономики Хон Нам Ги, третий дополнительный бюджет поможет преодолеть пандемию и заложит основу для нового витка экономического развития в эпоху после COVID-19. В первую очередь бюджет будет направлен на финансовую помощь предприятиям, находящимся в кризисной ситуации, и создание рабочих мест. Основной фокус будет сделан на индивидуальных предпринимателях и предприятиях малого и среднего бизнеса, ведущих отраслевых предприятиях. Четверть бюджета будет направлена на поддержку трудоустройства и укрепление социальной безопасности. Ради этой цели будет создано более 550 тыс. рабочих мест для дистанционной работы. Часть средств будет также направлена на стимулирование внутреннего потребления, экспорта и региональной экономики, развитие модели корейского карантина и системы реагирования на природные бедствия. Для скорейшего восстановления экономики в рамках дополнительного бюджета около 16 млн граждан РК получат специальные купоны, которые могут быть потрачены в восьми разных сферах, включая общепит, культурные мероприятия, магазины сельскохозяйственной продукции и пр. Около 5 трлн 100 млрд вон (4,18 млрд долларов) будет потрачено на начальную стадию национального проекта восстановления экономики New Deal, согласно которому в течение пяти последующих лет будет инвестировано 76 трлн вон (62 млрд долларов).

Несмотря на то, что принятие третьего дополнительного бюджета может негативно сказаться на финансовой стабильности РК, это неизбежный шаг для преодоления экономического кризиса. В случае утверждения бюджета Национальным собранием правительство планирует реализовать не менее 75% средств в течение трёх месяцев.