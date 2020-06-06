РК примет участие в саммите Большой семёрки

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Президент РК Мун Чжэ Ин по приглашению президента США Дональда Трампа примет участие в саммите Большой семёрки, запланированном на сентябрь этого года. В ходе 15-минутного телефонного разговора 1 июня глава Белого дома отметил, что Большая семёрка является устаревшим форматом, который не отражает нынешнюю ситуацию в мире. Южнокорейский лидер согласился с этим мнением, пояснив, что формат Большой семёрки имеет ограниченные возможности для реагирования и разрешения мировых проблем. Он также согласился с тем, что приглашение РК, Австралии, Индии и России вполне целесообразно. С учётом масштабов населения, экономики и географического положения на саммит Большой семёрки следует также пригласить и Бразилию, порекомендовал Мун Чжэ Ин. Если саммит пройдёт в этом году в расширенном формате, он может стать важной вехой в новой эпохе после COVID-19 и сигналом для возвращения к нормальным экономическим условиям.

Вопрос о расширении формата Большой семёрки поднимался уже давно. На данный момент в состав этой группы входят семь развитых стран: США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Канада, Япония. За исключением Японии в состав группы входят только западные страны, а такие регионы, как Южная Америка, Африка и Океания не представлены совсем, что не позволяет в полной мере заниматься вопросами мирового сообщества. Ранее заседания уже проводились в расширенном составе с участием России или с участием некоторых стран в качестве наблюдателей, поэтому изменение формата Большой семёрки уже признаётся неизбежным. Тем не менее, вопрос вызывают мотивы, движущие США. На данный момент между Вашингтоном и Пекином разворачивается острое противостояние на фоне борьбы с пандемией и поисков виновных за её появление. США предпринимают всяческие действия, чтобы изолировать Китай от остального мира. Вполне возможно, что предложение Вашингтона о расширении формата Большой семёрки основывается на намерении отстранить Пекин от новых порядков. Как бы то ни было, участие РК в саммите Большой семёрки может стать отличным шансом, чтобы завоевать лидирующее место среди экономик мира.