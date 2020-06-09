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Первая рубрика июня посвящена последней работе «Румяных подростков» (볼빨간 사춘기). Многие слушатели из прошлого выпуска, наверное, помнят, что солистка группы Ан Чжи Ён (안지영) после ухода подруги и партнёра по группе У Чжи Юн (우지윤) выступает соло. По словам Ан Чжи Ён, её не покидает некое чувство пустоты и растерянности, но несмотря на все трудности, она старается сохранить стиль исполнения песен, свойственный «Румяным подросткам» и по-прежнему продолжает радовать своих поклонников.

Как и планировалось, в середине мая вышел очередной мини-альбом группы «Дневник юных лет 2: Увидевшая цветок бабочка» (사춘기집II 꽃 본 나비). Он является продолжением вышедшего год назад альбома под названием «Дневник юных лет 1: Ощущение юности» (사춘기집I 꽃기운). Если в первой части серии акцент сделан на самом этапе взросления, то её вторая часть отражает всю палитру чувств, свойственных юному поколению. Всего были представлены пять музыкальных дорожек, каждая из которых наполнена ярким весенним настроением. Заглавный трек получил название «Бабочка и кошка» (나비와 고양이). Это ещё одна милая песня о любви от «Румяных подростков». По словам Ан Чжи Ён, идея написать эту песню возникла случайно, глядя на домашнего кота. Лео, так зовут питомца Ан Чжи Ён, очень любознательный и проявляет интерес и внимание к самым незначительным и в то же время важным вещам. Такое поведение сравнимо с чувствами влюблённого человека, - рассказывает певица. Ан Чжи Ён исполнила её вместе с участником группы EXO – Пэк Хёном (백현). Это первая музыкальная композиция данной рубрики.

Второй заглавный трек альбома называется «В объятьях» (품). Песня раскрывает чувства юной девушки, идущей на встречу с возлюбленным. Всё в этот день прекрасно: настроение хорошее, солнце светит ярко. Наконец, встретившись с молодым человеком, хочется находиться в его объятьях вечность. Возникает такое ощущение, будто вот-вот заснёшь сладким сном. Именно о таких ярких чувствах поётся в этой песне. Действительно, тепло и любовь находящегося рядом любимого человека, не сравнится ни с чем. В продолжение рубрики прозвучала песня «В объятиях».

Многие из наших слушателей успели убедиться в том, что главная тема альбома – это любовь. Это самое приятное и порой незнакомое чувство, которое испытывают в юном возрасте. Каждый из нас знает, как стучит сердце при встрече с тем, к кому испытываешь симпатию. Кажется, что вот-вот оно выскочит из груди. В такие моменты не знаешь, как себя вести, что говорить. Порой такое поведение может показаться несколько смешным и странным, в особенности, для подростков, встретивших свою первую любовь. Слово «пробел» в названии третьей песни рубрики «Заполни пробелы» (빈칸을 채워주시오) можно понять как пустоту, которую вторая половинка должна заполнить любовью, своими чувствами. У Ан Чжи Ён очень хорошо получилось подобрать столь красивый эпитет.

В завершение рубрики были представлены песни Counseling и «Одуванчик» (민들레). Песня «Одуванчик» несколько отличается от других композиций более медленным ритмом. В песне проводится поэтическое сравнение белого шара одуванчика с юностью, который при лёгком дуновении ветра разлетается по ветру.