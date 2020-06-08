Новый сингл от участников телешоу «Мистер трот»





Участники телешоу «Мистер трот» (내일은 미스터트롯) Чон Дон Вон (정동원) и Нам Сын Мин (남승민) выпустили совместный сингл под названием «Понимать с полуслова» (짝짝꿍짝). Релиз музыкальной композиции состоялся во вторник, 2 июня. В продюсировании песни принимали участие призёр телешоу «Мистер трот» Ён Тхак (영탁), певец и композитор Чи Гван Мин (지광민), автор песни «Что ты там делала?» (니가 왜 거기서 나와). Релиз песни был приурочен к выпуску сотого выпуска телепередачи телеканала TV Chosun «Аромат жены» (아내의 맛).