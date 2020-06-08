Big Hit Entertainment ищет таланты





Агентство Big Hit Entertainment, продюсирующее всемирно известную группу BTS (방탄소년단), объявило о начале международного кастинга 2020 Big Hit Global Audition. Об этом стало известно 1 июня после того, как в социальных сетях был опубликован соответствующий пост. Житель любой страны, родившийся в период после 2003 года, может заявить о себе и проявить свой талант. Заявки на участие будут приниматься до 10 июля. Участникам кастинга предстоит пройти два отборочных онлайн-тура, после чего состоится заключительный отборочный круг. Подробности кастинга указаны на домашней странице и в социальных аккаунтах Big Hit Entertainment.