Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Big Hit Entertainment ищет таланты

2020-06-08


Агентство Big Hit Entertainment, продюсирующее всемирно известную группу BTS (방탄소년단), объявило о начале международного кастинга 2020 Big Hit Global Audition. Об этом стало известно 1 июня после того, как в социальных сетях был опубликован соответствующий пост. Житель любой страны, родившийся в период после 2003 года, может заявить о себе и проявить свой талант. Заявки на участие будут приниматься до 10 июля. Участникам кастинга предстоит пройти два отборочных онлайн-тура, после чего состоится заключительный отборочный круг. Подробности кастинга указаны на домашней странице и в социальных аккаунтах Big Hit Entertainment.

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >