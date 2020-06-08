Не пропустите KCON: TACT 2020 SUMMER

Онлайн-фестиваль корейской культуры KCON: TACT 2020 SUMMER состоится в период с 20 по 26 июня. В понедельник, 1 июня, был объявлен окончательный список участников мероприятия. В нём примут участие 32 артиста, включая ASTRO (아스트로), ATEEZ (에이티즈), BVNDIT (밴디트), Чхон Ха (청하), CRAVITY (크래비티), ITZY (있지), MAMAMOO (마마무) и OH MY GIRL (오마이걸). Гостей фестиваля ждёт насыщенная программа, включающая голосование в реальном времени, специальные выступления артистов и другие мероприятия.