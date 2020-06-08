



Певец Син Дон Хён (신동현), более известный как MC Mong, исполнил саундтрек к сериалу «Не хотите со мной поужинать?» (저녁 같이 드실래요?) телеканала MBC. Релиз песни под названием «Yummy Yummy» (얌얌) состоялся 2 июня. MC Mong лично принял участие в написании слов и музыки. Это первый саундтрек южнокорейского певца за последние одиннадцать лет. Последний прозвучал в 2009 году в сериале телеканала KBS2 «Непобедимая Ли Пхён Ган» (천하무적 이평강).