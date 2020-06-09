Роковое обещание (위험한 약속)





Режиссёр: Ким Син Иль

Сценаристы: Ма Чжу Хи

В ролях: Пак Ха На, Ко Сэ Вон, Кан Сон Мин, Пак Ён Рин, Ли Чхан Ук и др.

На экранах: с 30 марта 2020 г.

Количество серий: 100 серий

Длина серии: 40 мин





Что бы вы сделали, обнаружив на улице человека, нуждающегося в помощи? Поступились бы вы своими принципами, столкнувшись с несправедливостью? В сериале поднимается тема честности и порядочности. Сюжет заставляет зрителя задуматься об эгоистичном обществе, основная идея которого заключается в том, чтобы не вмешиваться в чужие дела и идти своей дорогой.