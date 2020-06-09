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Роковое обещание (위험한 약속)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-06-08


Режиссёр: Ким Син Иль

Сценаристы: Ма Чжу Хи

В ролях: Пак Ха На, Ко Сэ Вон, Кан Сон Мин, Пак Ён Рин, Ли Чхан Ук и др.

На экранах: с 30 марта 2020 г.

Количество серий: 100 серий

Длина серии: 40 мин


Что бы вы сделали, обнаружив на улице человека, нуждающегося в помощи? Поступились бы вы своими принципами, столкнувшись с несправедливостью? В сериале поднимается тема честности и порядочности. Сюжет заставляет зрителя задуматься об эгоистичном обществе, основная идея которого заключается в том, чтобы не вмешиваться в чужие дела и идти своей дорогой.

Роковое обещание (위험한 약속)
Роковое обещание (위험한 약속)
Роковое обещание (위험한 약속)
Роковое обещание (위험한 약속)
Роковое обещание (위험한 약속)
Роковое обещание (위험한 약속)
Роковое обещание (위험한 약속)
Роковое обещание (위험한 약속)
Роковое обещание (위험한 약속)
Роковое обещание (위험한 약속)
Роковое обещание (위험한 약속)
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