Танцовщицы (1) 거기서 거기야.

Убийство (암살)
2020-06-09
#Говорим как герои сериалов l 2020-06-07
Диалог недели
한동희(Хан Дон Хи)： 야, 특별전형 노리는 애들 내신 성적 다 거기서 거기야.
Слушай, оценки тех, кто хочет поступить по
специальному отбору, особо не отличаются.
그리고 공부 못하는 애들 모인 학교에서 내신 성적 1등급.
이거 아무 경쟁력 없어.
И быть отличником в школе, где собрались двоечники - не имеет смысла.
김시은 (Ким Си Ын)：알고 있는데요.
Да я знаю.
Фраза недели
거기서 거기야
[Го-ги-со Го-ги-я]
Особо не отличается
Грамматика
, что здесь». В нашем случае мы первели его как «не лучше другого».
거기서 거기: часто используемое словосочетание. 거기 – местоимение «там». Сюда добавляется окончание -서, указывающее на отправной пункт впередистоящего слова. На русском языке имеет значение «от, из». Поэтому 거기서 переводится как «оттуда». Второе 거기 без какого либо окончания, переводится как «там или туда». В конце связка –이다 в форме разговорной речи –야. Получается довольно смешной перевод «оттуда туда же». Но понять его как «особо не отличается».
Внимание
☞ Синонимы выражения 거기서 거기야: 도토리키재기
Как переводится на корейский русское слово «день»? Часть 2
(Ответ на вопрос от Бориса Мазурова)
☞ 하루 : день в значении «сутки, промежуток времени в 24 часа» или «часть суток от восхода до захода солнца, от утра до вечера»
Примеры:
오늘 하루 집에만 있었어 «Сегодня весь день был дома».
하루의 끝 Конец дня
☞ 요일: дни недели
Примеры:
월요일 понедельник
화요일 вторник
수요일 среда
목요일 четверг
금요일 пятница
토요일 суббота
일요일 воскресенье
☞ 절: зависимое существительное, имеющее значение «праздник»
Примеры: 노동절 День труда
2020-06-09
2020-06-08
2020-06-08
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Мазуров БорисУважаемые Аня и Лиля, спасибо за ответ на мой вопрос. Но Вы забыли рассказать о самом интересном для меня слове 낮. reply edit delete