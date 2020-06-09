Танцовщицы (1) 거기서 거기야.

Диалог недели

한동희(Хан Дон Хи)： 야, 특별전형 노리는 애들 내신 성적 다 거기서 거기야.

Слушай, оценки тех, кто хочет поступить по

специальному отбору, особо не отличаются.

그리고 공부 못하는 애들 모인 학교에서 내신 성적 1등급.

이거 아무 경쟁력 없어.

И быть отличником в школе, где собрались двоечники - не имеет смысла.

김시은 (Ким Си Ын)：알고 있는데요.

Да я знаю.





Фраза недели

거기서 거기야

[Го-ги-со Го-ги-я]

Особо не отличается





Грамматика

, что здесь». В нашем случае мы первели его как «не лучше другого».

거기서 거기: часто используемое словосочетание. 거기 – местоимение «там». Сюда добавляется окончание -서, указывающее на отправной пункт впередистоящего слова. На русском языке имеет значение «от, из». Поэтому 거기서 переводится как «оттуда». Второе 거기 без какого либо окончания, переводится как «там или туда». В конце связка –이다 в форме разговорной речи –야. Получается довольно смешной перевод «оттуда туда же». Но понять его как «особо не отличается».





Внимание

☞ Синонимы выражения 거기서 거기야: 도토리키재기





Как переводится на корейский русское слово «день»? Часть 2

(Ответ на вопрос от Бориса Мазурова)





☞ 하루 : день в значении «сутки, промежуток времени в 24 часа» или «часть суток от восхода до захода солнца, от утра до вечера»

Примеры:

오늘 하루 집에만 있었어 «Сегодня весь день был дома».

하루의 끝 Конец дня

☞ 요일: дни недели

Примеры:

월요일 понедельник

화요일 вторник

수요일 среда

목요일 четверг

금요일 пятница

토요일 суббота

일요일 воскресенье

☞ 절: зависимое существительное, имеющее значение «праздник»

Примеры: 노동절 День труда



