Компания Gamsung Touch – производитель специальных средств по уходу за кожей

ⓒ LEEDS CAPSULE

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомим вас с компанией Gamsung Touch (감성터치), которая производит специальные средства по уходу за кожей. Gamsung в переводе с корейского языка означает «эмоции» или «чувствительность». У микрофона президент компании г-жа Пак Со Чжон.





В бакалавриате и магистратуре я изучала такие предметы как специальное образование и социальное обеспечение. Эти предметы имеют мало общего с уходом за кожей. По окончании университета я работала в сфере распространения косметики, и у меня появился интерес к лечению кожи. После этого я читала лекции по уходу за кожей в местных компаниях в качестве внештатного инструктора. Не секрет, что руки, шея и уголки глаз стареют быстрее, чем другие части тела. Я надеялась создать средство, которое предназначено именно для этих участков кожи, так как люди как правило меньше заботятся о деталях, чем о лице в целом. Но я полагала, что потребители проявят интерес к этим деталям, поэтому мне хотелось создать идеальные продукты, чтобы удовлетворить их спрос.





Руки, шея и уголки глаз стареют быстрее из-за тонкой кожи и отсутствия сальных желез. Новые продукты, предназначенные для этих конкретных участков кожи, произвели переворот на рынке. Г-жа Пак Со Чжон основала свою компанию в 2018 году, а уже через год она запустила собственный бренд по уходу за руками Leeds Capsule.





Ранее уход за руками заключался в удалении омертвевших клеток кожи на руках и проведении массажа рук с использованием кремов для рук в маникюрных салонах. Иногда на руки наносится парафиновый воск, иногда используется медицинское оборудование для облегчения боли в суставах рук. Но я хотела разработать продукт, предназначенный именно для ухода за кожей рук. Новый продукт под названием Leeds Capsule (리즈캡슐) обрабатывает кожу рук с помощью светодиодов. Он излучает световые волны четырёх разных цветов - пурпурного, красного, синего и зелёного - чтобы создать эффект регенерации, осветления и увлажнения кожи, а также повышения её эластичности.





ⓒ LEEDS CAPSULE

Светодиодная маска для рук позволяет пользователям ухаживать за кожей в домашних условиях. Когда вы кладёте руку в устройство, оно активирует 35 светодиодных индикаторов, оптимизированных для ухода за руками, например, для стерилизации, осветления и предотвращения старения. Вы можете получить интенсивное лечение рук всего за 12 минут. Светодиодная маска для рук - первое устройство для ухода за руками, получившее технологический патент.





Я думала, что лечить руки с помощью светодиодной маски очень легко. Но, общаясь со специалистами, я поняла, что состав кожи рук у всех разный. Я подумала, что для создания нового бренда будет необходима база данных о различных типах кожи, которая поможет разработать новые продукты с учётом индивидуальных потребностей. До недавнего времени потребители использовали готовые продукты, но в наши дни они хотят получить персонализированные продукты и услуги. Наш продукт с запатентованной технологией удовлетворяет спрос потребителей, а это очень важно.





Г-жа Пак Со Чжон обратила внимание на эффективность светодиодных масок для лица. Такие маски используют световую терапию, которая восстанавливает повреждённую кожу, стимулируя биохимические реакции. Они также помогают повысить эластичность кожи и предотвратить появление морщин. Но светодиодные маски для лица нельзя наносить на руки, потому что кожа лица и рук разные по составу. Для лечения этой проблемы г-жа Пак Со Чжон сотрудничала со специалистами по лечению рук и ног, а также со специалистами по косметологии. После двух лет обширных исследований и бесчисленных испытаний её компания смогла разработать светодиодную маску для рук, а также получить технологический патент. Продукты и технологии компании получили признание на зарубежных рынках – в Японии, Юго-Восточной Азии и Европе. В Корее продукция Gamsung Touch продаётся в беспошлинной магазине Dongwha Duty Free. Через некоторое время Gamsung Touch мечтает стать ведущим брендом специального ухода за кожей.





Когда люди становятся старше, они обнаруживают, что шея, руки, области вокруг глаз и губ начинают стареть. Мы надеемся помочь им сохранить молодость с помощью Leeds Capsule. Мы также надеемся создать мир, в котором люди будут долго оставаться молодыми.





Компания Gamsung Touch предлагает эффективные решения для ухода за участками кожи, которыми часто пренебрегают. Мы возлагаем большие надежды на инновации, которые предлагает компания, воспринимающая мир иначе, чем её конкуренты.