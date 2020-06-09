Конфликт между США и Китаем из-за Гонконга и южнокорейская экономика

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28 мая Всекитайское собрание народных представителей подавляющим большинством голосов утвердило спорный закон о национальной безопасности для Гонконга. На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация начнёт процесс отмены специального режима в отношении Гонконга, поскольку в соответствии с новым законом Гонконг не гарантирует США экономические привилегии. Какое влияние эскалация конфликта между США и Китаем из-за Гонконга может оказать на южнокорейскую экономику? На этот вопрос мы попросили ответить профессора Ким Гван Сока из аспирантуры международных исследований университета Ханьян.





Лишение Гонконга особого режима в торговле с США будет иметь различные последствия. Нынешний статус позволяет Гонконгу пользоваться преференциальным режимом, которого не имеет Китай, с точки зрения виз, инвестиций и правоприменения, исходя из предположения, что бывшая британская колония независима от материкового Китая. Если Гонконг потеряет данный статус, он может пострадать от визовых ограничений и столкнуться с трудностями при привлечении инвестиций. Роль Гонконга как глобального центра торговли и финансов может значительно ослабнуть, что приведёт к массовому оттоку иностранного капитала. Короче говоря, потеря Гонконгом привилегий в торговле приведёт к резкому падению его экономического статуса.





В 1992 году американский конгресс принял закон, который регулирует двусторонние отношения США и Гонконга. Он предусматривает особые условия для Гонконга в торговых и таможенных вопросах, которые отличаются от условий для остальной части Китая. В частности, на Гонконг не распространяются тарифы и пошлины, которые действуют в отношении китайских товаров. Если США отменят торговые привилегии, то товары из Гонконга будут облагаться тарифами в размере до 25 процентов, действующими в отношении Китая. В конечном итоге Гонконг может потерять свой статус ведущего финансового центра. Вероятно, по этой причине около 30 процентов американских компаний, работающих в Гонконге, рассматривают возможность переезда в другие регионы. Попытка Вашингтона лишить Гонконг особого торгового статуса также нанесёт удар по южнокорейскому экспорту.





89 процентов общего объёма импорта Гонконга реэкспортируется, а половина реэкспорта связана с Китаем. Республика Корея использовала Гонконг для промежуточной торговли при экспорте своих товаров в материковый Китай, благодаря различным преимуществам, включая низкий корпоративный налог и стабильность гонконгской валюты. Если Гонконгу больше не будет предоставляться преференциальный режим, экспортёры неизбежно столкнутся с увеличением затрат на перевозки.





Гонконг является четвёртым по величине экспортным направлением для Республики Корея после Китая, США и Вьетнама. В 2019 году южнокорейский экспорт в Гонконг составил 31 млрд 900 млн долларов. Многие южнокорейские компании используют Гонконг в качестве промежуточного торгового центра для экспорта своей продукции в Китай. Если Гонконг утратит особый торговый статус и станет одним из регионов Китая, зарубежным экспортёрам придётся полностью изменить свою торговую политику.





Южнокорейская полупроводниковая промышленность экспортирует свою продукцию в Китай через аэропорт и морской порт Гонконга. В прошлом году её экспорт составил 22 млрд 200 млн долларов. Это почти 70 процентов южнокорейского экспорта в Гонконг, который составил 31 млрд 900 млн долларов. Более 90 процентов полупроводников, поставляемых в Гонконг, реэкспортируется в Китай. Легко понять, что южнокорейские производители опасаются возможного лишения Гонконга особого статуса в торговле с США. Они озабочены тем, как справиться с этой ситуацией.





Если Гонконг лишится особого статуса, южнокорейским бизнесменам будет сложно использовать его в качестве центра реэкспорта для Китая. Они могут предпочесть экспортировать товары напрямую в Шэньчжэнь, где находится штаб-квартира китайского технологического гиганта Huawei, или переключить маршруты поставок на Тайвань.





12 процентов китайского экспорта отправляется в США через Гонконг. Изменение торгового статуса Гонконга неизбежно приведёт к сокращению китайских поставок в США. Тогда южнокорейские товары получат сравнительное конкурентное преимущество на рынке США. Республика Корея конкурирует с Китаем за смартфоны, телекоммуникационное оборудование и другую электронику. Эти южнокорейские товары могут заполнить пробел, оставленный уменьшающимся числом китайских товаров на рынке США. Преимущества могут также получить производители нефтехимических продуктов, медицинского оборудования, стальных и пластмассовых изделий.





В целом длительная напряжённость в отношениях между США и Китаем не пойдёт никому на пользу. Конфликт между двумя крупнейшими экономиками мира усиливается, и в этой ситуации Республика Корея должна найти эффективную стратегию.





Очень важно найти единственно верный способ решения проблемы, причём дипломатическим путём. Республике Корея приходится поддерживать баланс между США и Китаем. С одной стороны, следует поддерживать отношения в области безопасности с США, с одной - развивать экономические отношения с Китаем. Необходимо правильно объяснить свою позицию Китаю и продолжать прилагать усилия, чтобы активизировать торговое сотрудничество.