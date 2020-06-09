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Убийство (암살)

#Пять минут о кино l 2020-06-09

Сеул сегодня


Правительство в изгнании под предводительством Ким Гу замышляет план убийства японского генерала и предателей со стороны корейцев. Однако все начинает идти не по плану, когда в дело вмешивается третья сторона…

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