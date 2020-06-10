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Рассказ «Когда мне будет 64» писательницы Ли Чхон Хэ был опубликован в 2004 году. Повествование ведётся от лица молодой героини, студентки по имени Е Ын. Однажды в поисках своей рубашки Е Ын заглядывает в кладовую, где обнаруживает пакет с вещами бабушки. Помимо записок о прошедших событиях она видит там листок с довольно длинной «Молитвой о благой смерти».









Я боготворю твой последний вздох и молю принять мой последний вздох. Мне неведомо сейчас, смогу ли я свободно пользоваться своей мудростью, когда буду покидать этот мир, но отныне всю боль и страдания моей смерти я посвящаю тебе.





얇고 투명한 봉투 안에는 얼핏보니

손수건과 쪽지들과 화장품 샘플 같은 게 들어있었다.

나는 비닐 봉투의 매듭을 풀었다.

할머니가 묶은 것이었다.

내용물들을 쏟았다.

순수건은 두 장이었는데 희미한 어떤 냄새가 났다.

할머니 냄새였다.

땀내는 아니고, 이것저것이 뒤섞인 노인 냄새라고나 할까.









Слова о мудрости не переставали крутиться в голове Е Ын, поэтому она решила отправиться в дом престарелых, куда недавно перевели бабушку.









Когда бабушка только поступила в дом престарелых, мама покупала ей всё новое для обустройства палаты, как будто собирала приданое для невесты. Но теперь утратилась даже необходимость в еде. Сначала бабушке перестали требоваться деньги, затем вещи, потом одежда, а теперь ей не нужна даже еда и вставная челюсть для собственного организма. В этот момент я ощутила доказательство того, что человек действительно не может забрать ничего с собой.





<나 당신의 마지막 숨을 흠승하오며

나의 마지막 숨을 당신께서 받으시기를 간구하나이다.

내가 세상을 떠날 때 내 지혜를 자유로이 사용할는지

지금 알지 못하오니,

이제부터 나의 임종의 고통과 모든 괴로움을 당신께 봉헌하나이다. >

‘내가 듣기로 지금 할머니는 지혜를 사용하기는커녕 남의 지혜로도 생존이 어려운 상태였다.

별로 많이 배우지 못한 할머니도 정신이 있었을 때는

이토록 아리땁게 당신의 최후를 준비했구나, 하는 생각이

충격 비슷하게 다가왔다.

생전 처음 나의 최후가 떠올라 마음이 무거웠다’









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

В молодости людям сложно представить, что их жизнь в конечном итоге приведёт к смерти. Все стараются восполнить жизнь какими-то недостающими вещами, но когда вдруг оказываются перед лицом смерти, понимают, что мы уходим в другой мир абсолютно ни с чем, как новорождённые дети. Е Ын осознаёт эту истину в молодом возрасте, видя, как её бабушка тает на глазах.









Писательница Ли Чхон Хэ родилась в 1948 году в г. Кванчжу. Её литературный дебют состоялся в 1991 году после публикации рассказа «После полудня» в журнале «Мунхак сасан». Лауреат литературного конкурса телерадиокомпании KBS 1990 г.