Актер Пак По Гом спешит исполнить свой долг перед Родиной

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2020-06-10
# Новости шоу-бизнеса l 2020-06-10
Начало лета 2020 года оказалось ознаменовано рядом событий из мира корейского кинематографа. Сообщается, что известный актер Пак По Гом намерен как можно скорее приступить к своей армейской службе и уже прошел собеседование в военно-морском флоте Кореи. Также 3 июня прошла одна из крупнейших кинопремий Кореи «Большой колокол», об итогах которой мы подробно расскажем вам в очередном выпуске рубрики «Новости шоу-бизнеса». До встречи в эфире!
2020-06-10
2020-06-10 16:21:52
2020-06-10 14:14:58
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