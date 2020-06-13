В РК снижается занятость населения
2020-06-13
#Мелодии Кореи l 2020-06-10
Ещё со времён государства Объединённая Силла корейцы ценили духовые инструменты. Не все из них дошли до наших дней, но в более поздние времена появились и другие инструменты, например, дудка тансо, без которой сейчас не обходятся многие народные песни. Подробнее о корейских духовых инструментах вы узнаете в нашем выпуске.
Выпуск 467. Духовые инструменты
* Мелодия «Песня для Лан» – Хан Чхун Ын (флейта согым)
* Мелодия «Весна на караульном посту» – Ли Ён Гу (дудка тансо), Мун Ян Сук (цитра каягым)
* Мелодии «Танец льва», «Пхаёнгок» – Тон Сон Бон, Ко Чжан Ук (флейта тхунсо), Ё Чжэ Сон (барабан пук), Ким Док Ре (гонг чин)
2020-06-13
2020-06-12
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