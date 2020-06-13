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Пхеньян заблокировал межкорейские линии связи

#Последние события на Корейском полуострове l 2020-06-11

На пути к воссоединению

ⓒ YONHAP News

В полдень 9 июня Пхеньян отключил телефонные линии, с помощью которых поддерживались контакты с Югом. Это лнии через межкорейский пункт оперативной связи в Кэсоне, между военными двух Корей на восточном и западном участках границы, а также между зданиями ЦК Трудовой партии Кореи в Пхеньяне и резиденции южнокорейского президента в Сеуле. Как отмечалось в сообщении агентства ЦТАК, данный шаг предпринят в ответ на отправку южнокорейскими общественными организациями через границу на Север агитационных листовок. Таким образом, Пхеньян выполнил угрозу, прозвучавшую на прошлой неделе. Ситуацию комментирует политический обозреватель Ли Чжон Хун.

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