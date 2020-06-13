YouTube в Северной Корее

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Дикторы северокорейского телевидения выглядят серьёзными, а выпуски новостей они всегда читают торжественным голосом. Однако в видеохостинге YouTube ситуация совсем иная: разнообразные контенты, которые, как полагают, контролируют власти страны, имеют совсем другой формат. Северная Корея начала использовать социальные сети в пропагандистских целях около десяти лет назад. Более подробно о том, какие северокорейские ролики загружаются в YouTube, мы узнаем от профессора Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.