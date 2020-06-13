Север прервал все каналы связи с Югом

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Северокорейская сторона перестала отвечать на телефонные звонки с Юга как по обеим линиям связи между военными на западном и восточном участках границы, так и через межкорейский пункт оперативной связи в Кэсоне. Таким образом, официальный Пхеньян выполнил своё обещание отключить линии телефонной связи между Югом и Севером с 12:00 по корейскому времени 9 июня. В этот день министерство по делам воссоединения РК предпринимало попытки дозвониться до представителей Севера до и после обеда, однако безуспешно. Как отмечается в опубликованном сообщении ЦТАК, Пхеньян решил прервать телефонную связь в ответ на отправку южнокорейскими общественными организациями через границу на Север агитационных листовок. Соответствующее решение принято на совещании отдела ТПК по вопросам Юга с участием заместителя председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхоля и заместителя заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК ТПК Ким Ё Чжон. 4 июня Ким Ё Чжон уже выступала с резкой критикой в адрес распространителей антисеверокорейских листовок – организаций, состоящих из беженцев с Севера. В своём сообщении Ким Ё Чжон предупреждала о возможном закрытии пунктов связи, демонтаже промышленных объектов в Кэсоне, расторжении военного соглашения между Югом и Севером.

Протесты Пхеньяна против агитационных листовок случались и раньше, однако на этот раз критика обрушилась не на соответствующие организации, а на действующее руководство РК. Примечательно также и то, что в последнее время в главной идеологической газете КНДР «Нодон синмун» открыто говорится о беженцах с Севера, хотя прежде упоминание о них было под строгим запретом.