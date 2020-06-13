Прогнозы восстановления южнокорейского экспорта

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Из 15 основных экспортных товаров РК быстрее всего восстановятся поставки продукции биотехнологической и медико-фармацевтической промышленности, полупроводников и вторичных аккумуляторов. На это указывают результаты опроса, проведённого Федерацией корейских промышленников среди исследовательских центров одиннадцати фондовых компаний. Ожидается, что экспорт продукции металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также машиностроения восстановится только во второй половине следующего года. Многие респонденты считают, что восстановление биотехнологической промышленности уже началось. Так, в июне объём экспорта фармацевтической продукции увеличился на 136,7% по сравнению с июнем прошлого года. Это связано с повышенным спросом на медицинские товары и аппараты в связи с пандемией COVID-19. Скорее всего, эта тенденция сохранится и в ближайшем будущем. Среди основных факторов, оказывающих негативное влияние на экспорт, 51,4% респондентов назвали экономическую неопределённость в связи с пандемией COVID-19. На втором месте снижение глобального спроса и конфликт между США и Китаем.

Между тем, с 1 по 10 июня объём экспорта РК составил 12 млрд 300 млн долларов, что на 20% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако увеличение объёмов экспорта связано с большим количеством рабочих дней в июне этого года. Фактически увеличился экспорт фармацевтической продукции, полупроводников и средств беспроводной связи, тогда как экспорт нефтепродуктов, легковых автомобилей и запчастей сократился на 30%.